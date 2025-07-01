В России
Опубликовано 01 июля 2025, 22:20
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В России усовершенствовали технологию отливки металлических слитков

Разработка продлевает срок службы оборудования
Специалисты Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева разработали новую конструкцию для металлургического производства, которая позволяет улучшить процесс отливки металлических слитков. Проект уже получил патент.
В России усовершенствовали технологию отливки металлических слитков

© Ferra.ru

Основная цель технологии — устранение производственных дефектов, возникающих в процессе литья, особенно усадочных дефектов в верхней части слитков из цветных и черных металлов. Это удалось достичь за счет применения новой надставки, которая устанавливается на изложницу — специальную форму для заливки расплавленного металла.

Новая конструкция отличается повышенной жесткостью, устойчива к деформациям и обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами. Благодаря этому снижается риск появления трещин и коробления в процессе остывания металла. Кроме того, использование такой надставки позволяет увеличить срок службы оборудования примерно в полтора раза.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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