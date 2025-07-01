В России усовершенствовали технологию отливки металлических слитков

Основная цель технологии — устранение производственных дефектов, возникающих в процессе литья, особенно усадочных дефектов в верхней части слитков из цветных и черных металлов. Это удалось достичь за счет применения новой надставки, которая устанавливается на изложницу — специальную форму для заливки расплавленного металла.

Новая конструкция отличается повышенной жесткостью, устойчива к деформациям и обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами. Благодаря этому снижается риск появления трещин и коробления в процессе остывания металла. Кроме того, использование такой надставки позволяет увеличить срок службы оборудования примерно в полтора раза.