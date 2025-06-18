В России утвердили ГОСТ на алюминиевые сплавы для промышленной 3D-печати

Этот ГОСТ может использоваться при разработке конструкторской документации и производстве продукции. Сообщается, что появление ГОСТа должно упростить применение порошковых сплавов для 3D-печати в машиностроении.

Уточняется, что алюминиевые сплавы широко используются в 3D-печати протезов, в сфере судостроения, космических кораблей и других отраслей.

«Появление данного ГОСТа значительно упростит применение порошковых сплавов для 3D-печати, прежде всего, в машиностроении: теперь конструкторские бюро при разработке новых изделий и компонентов смогут в конструкторской документации ссылаться на национальный стандарт и зафиксированные в нём свойства сплавов», – рассказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.