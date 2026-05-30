В России утвердили новые медицинские специальности

В список вошли новые должности, среди которых врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации и нутрициолог. Также в номенклатуру добавлены медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Одновременно из перечня исключат ряд должностей, включая врача-акушера-гинеколога цехового врачебного участка, диабетолога, миколога, лаборанта, лабораторного миколога, протезиста, городского педиатра, подросткового участкового психиатра, психиатра-нарколога участкового, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта и зубного врача.

Отдельно отмечено, что врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог будут исключены из номенклатуры только с 1 сентября 2028 года. Это даст больше времени для адаптации системы.

Ранее в Минздраве подчёркивали, что отмена части должностей не означает сокращения медицинской помощи по этим направлениям: решение принято для устранения формального дублирования функций. Уже работающие по упразднённым должностям специалисты сохранят свои места и смогут пройти переквалификацию.