В России в 35 раз расширят базу генетической информации

Уже в 2025 году объём данных в базе достигнет 1 петабайта, к 2030 году — 35 петабайт. Стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования до 2030 года утверждено кабмином.

К концу нынешнего года база будет полностью наполнена генетическими данными, полученными до 1 сентября. В наполнении базы будут участвовать не менее 60 исследовательских центров.

«Общий объём хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году», — сказано в документе правительства.