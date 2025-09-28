В России
Опубликовано 28 сентября 2025, 14:32
1 мин.

В России в честь 80-летия атомной промышленности пройдут уличные выставки

Некоторые мероприятия уже идут
Росатом запланировал серию мероприятий, приуроченных к 80-летию российской атомной отрасли, которые пройдут в пяти городах страны. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
© А. Савин, Википедия, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Мероприятия состоятся в конце сентября в Екатеринбурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Челябинске. В каждом из этих городов будут организованы уличные выставки, доступные для широкой публики, где будут представлены инновационные ядерные технологии.

В Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Челябинске состоится межрегиональный фестиваль мультимедийного искусства. На этом фестивале будут представлены уникальные проекты, отражающие историю отечественной атомной отрасли в этих регионах. Проекты объединены общей художественной концепцией и созданы совместной командой художников.

Кроме того, с 25 сентября по 15 октября в Екатеринбурге пройдёт световое шоу под названием «Атомная любовь». В Челябинске с 25 по 28 сентября на памятник Игорю Курчатову будет спроецирована мультимедийная презентация, посвящённая истории ядерной науки и промышленности. В Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября на Стрелке Васильевского острова в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain будет установлена интерактивная инсталляция, посвящённая достижениям ядерной науки и промышленности.