В России в программу научных исследований внесли понятие квалифицированного заказчика

Квалифицированными заказчиками являются организации реального сектора экономики и федеральные либо региональные органы власти, которые инициируют исследовательские проекты, выдают заказы на исследования, участвуют в выборе подрядчиков, контролируют ход работ и принимают результаты.

Более того, указом в список исполнителей программы добавлено Министерство сельского хозяйства и исключён Российский фонд фундаментальных исследований.

Цели программы включают увеличение доли научных исследований, финансируемых квалифицированными заказчиками, с 15% до 25%. Ожидается, что доля молодых ученых в возрасте до 39 лет достигнет примерно 44%. Кроме того, ожидается, что число ученых, имеющих публикации в авторитетных журналах или выступающих на конференциях высокого уровня, возрастет с 16 000 до 19 000 человек.