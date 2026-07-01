В России
Опубликовано 01 июля 2026, 16:25
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В России в рамках пилота «Цифровая река» провели около 20 грузовых перевозок

Тестирование показало сокращение времени оформления и прослеживаемость грузов
Минтранс провёл около 20 грузовых перевозок по рекам с использованием цифровой инфраструктуры в рамках пилотного проекта «Цифровая река», сообщает ТАСС. Тестирование показало сокращение времени оформления и обеспечение сквозной прослеживаемости грузов. После анализа результатов будет принято решение о масштабировании на всю страну.
В России в рамках пилота «Цифровая река» провели около 20 грузовых перевозок

© Ferra.ru

Проект использует автоматизированные информационные системы и электронные перевозочные документы (ЭПД). Как отметил министр транспорта Андрей Никитин, сейчас с крупнейшими портами и грузоотправителями отрабатывают пилотный режим, чтобы выявить возможные недостатки. Задача в необходимости сделать систему удобной и не перегруженной бюрократией.

По итогам пилота Минтранс примет решение о распространении цифровых инструментов на все внутренние водные грузоперевозки. Внедрение единой электронной среды позволит ускорить документооборот, снизить издержки и повысить прозрачность логистики. Ожидается, что успешный опыт ляжет в основу новых стандартов для речного транспорта.

«Естественно, нет задачи сделать что-то неудобное и сложное, поэтому сейчас с крупнейшими портами, с крупнейшими грузоотправителями мы отрабатываем это в пилотном режиме, видим какие-то возможные недостатки, недоработки этой системы. И по итогам пилота уже будем принимать решение, как это распространять на все грузоперевозки», — заявил Никитин в ходе выступления на форуме «Река».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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