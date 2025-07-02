В России вдвое выросло число DDoS-атак на информационную инфраструктуру

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил рост продолжительности и мощности DDoS-атак. Для борьбы с таким кибератаками в 2024 году в эксплуатацию была введена национальная система противодействия DDoS-атакам.

С января по июнь 2025 года система помогла отразить более 15 000 DDoS-атак.

«Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза», — сказано в сообщении Роскомнадзора.