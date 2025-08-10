В России
В России впервые испытали анализ для выявления опасных зон под землёй

Применили методику наземной сейсморазведки
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН и ООО НИЦ «Бамтоннель» исследовали заброшенный тоннель в Кемеровской области для разработки методики обеспечения безопасности подземных сооружений. Для подземных объектов впервые был применён метод многоканального анализа поверхностных сейсмических волн (MASW).
Как отмечает научный информационный портал «Научная Россия», при разведке безопасности действующих подземных объектов важно учитывать петрофизические и геофизические данные, которые впоследствии становятся основой при проектировании тоннелей, но их может быть недостаточно для выявления опасных участков.

Одна из проблема для специалистов — точное определение расстояния от местоположения тоннелепроходческого комплекса до опасных для проходки зон, а также диагностика состояния обсадки тоннеля и горного массива. Для решения таких задач исследователи использовали метод многоканального анализа поверхностных сейсмических волн (MASW), который ранее не применялся для подземных объектов.

Исследования проводились в заброшенном тоннеле на участке Артышта — Томусинская. Сейсморазведка со стороны западного портала показала плохой контакт обсадки с горным массивом, что может быть связано с трещинами и пустотами, вызывающими просачивание воды.

Участники проекта отметили успешное применение наземных методов в подземных условиях для поиска проблемных зон. «Полученные результаты показали, что под землёй успешно применимы аппаратура, а также методики наблюдения и обработки данных, используемые в наземной инженерной сейсморазведке», — отметили участники исследования.