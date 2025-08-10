В России впервые испытали анализ для выявления опасных зон под землёй

Как отмечает научный информационный портал «Научная Россия», при разведке безопасности действующих подземных объектов важно учитывать петрофизические и геофизические данные, которые впоследствии становятся основой при проектировании тоннелей, но их может быть недостаточно для выявления опасных участков.

Одна из проблема для специалистов — точное определение расстояния от местоположения тоннелепроходческого комплекса до опасных для проходки зон, а также диагностика состояния обсадки тоннеля и горного массива. Для решения таких задач исследователи использовали метод многоканального анализа поверхностных сейсмических волн (MASW), который ранее не применялся для подземных объектов.

Исследования проводились в заброшенном тоннеле на участке Артышта — Томусинская. Сейсморазведка со стороны западного портала показала плохой контакт обсадки с горным массивом, что может быть связано с трещинами и пустотами, вызывающими просачивание воды.

Участники проекта отметили успешное применение наземных методов в подземных условиях для поиска проблемных зон. «Полученные результаты показали, что под землёй успешно применимы аппаратура, а также методики наблюдения и обработки данных, используемые в наземной инженерной сейсморазведке», — отметили участники исследования.