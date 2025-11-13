В России впервые начали удалённо корректировать терапию сердечной недостаточности

По данным Сеченовского университета, этот инновационный подход привёл к значительному сокращению числа повторных госпитализаций и смертности: добиться стабилизации состояния пациентов с сердечной недостаточностью — крайне непростая задача. За шестимесячный период только три пациента из группы дистанционного наблюдения были повторно госпитализированы, и один пациент скончался. В отличие от этого, в группе стандартного наблюдения было 28 повторных госпитализаций и пять смертей.

Профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета Мария Кожевникова подчеркнула, что у пациентов, находившихся под дистанционным наблюдением, прогноз улучшился: фракция выброса левого желудочка увеличилась на 11%. Это улучшение позволило многим пациентам перейти от тяжёлой сердечной недостаточности к состоянию с умеренно сниженной фракцией выброса.

В клинике подчеркнули, что дистанционный мониторинг необходим для быстрой коррекции медикаментозного лечения пациентов в критическом состоянии, что в конечном итоге улучшает прогноз.

«В Клинике госпитальной терапии имени А.А. Остроумова впервые в России применяют дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности. По предварительным результатам, благодаря дистанционному мониторингу в группе удаленного наблюдения удалось в восемь раз снизить количество случаев повторной госпитализации и смертности по сравнению с группой стандартного наблюдения», — сообщает пресс-служба ВУЗа.