В России введут ответственность за передачу номера телефона другому человеку

Госдума приняла поправки в КоАП РФ, направленные на ужесточение ответственности за передачу телефонных номеров. Нельзя передавать другому человеку номер телефона или предоставлять доступ к услугам мобильной связи в обход заключённого с оператором договора.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 13.29.1 КоАП, физлица будут подвергаться штрафам в размере от 30 000 до 50 000 рублей. Индивидуальные предприниматели — от 50 000 до 100 000 рублей, юридические лица — от 100 000 до 200 000 рублей.

Исключением может быть передача номера на безвозмездной основе или для личных целей, которые не противоречат закону.