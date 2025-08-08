В России вводят новые правила продажи смартфонов

Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», любые ограничения на работу RuStore или предустановленного ПО будут считаться нарушением. Это касается в первую очередь Apple, чьи устройства по умолчанию не поддерживают сторонние магазины приложений. В случае несоблюдения требований гаджет может быть признан некачественным товаром, что даёт покупателю право на возврат, ремонт или замену.

Новые правила также запрещают блокировку российских платежей или приложений из RuStore. По словам Немкина, это защитит интересы пользователей и разработчиков, особенно на фоне ограничений, введённых иностранными компаниями после 2022 года.

В настоящее время RuStore предустанавливается на устройства с Android и HarmonyOS. Версия для iOS уже разработана, но её появление зависит от выполнения Apple российских требований. Закон направлен на развитие цифрового суверенитета и снижение зависимости от зарубежных технологических решений.