В России выпуск «Байкалов» наладят через с появлением отечественного литографа

Из‑за проблем с тайваньской фабрикой компания недополучила около 150 000 чипов. С 2021 года на заводе GS Nanotech в Гусеве Калининградской области шёл эксперимент по корпусировке, но в 2025 году его завершили из‑за дефицита кристаллов. Сальников допустил, что эксперимент могут возобновить.

ТАСС отмечает, что восьмиядерный «Байкал-М» (частота до 1,5 ГГц, энергопотребление менее 35 Вт) может использоваться в офисных ПК, платёжных терминалах, банкоматах, системах хранения данных и мини-серверах. Для массовой сборки в стране нужна именно технология фотолитографии, которую сейчас разрабатывают российские специалисты. По оценкам экспертов, это займёт около 7–8 лет.

«В России возможно. Сейчас в России ведутся работы по созданию литографа. Это, грубо говоря, принтер для процессоров. Думаю через 7-8 все возможно будет», — подчеркнул Сальников.