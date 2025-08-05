В России вырос спрос на книги об искусственном интеллекте

Анализ данных за первое полугодие 2025 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на эту тематику вырос на 66%. В тройке лидеров остаются книги Дамира Халилова о ChatGPT, Евгения Черешнева о взаимодействии человека и ИИ, а также руководство по созданию промтов от Петра Панды и Арины Сычевой.

В топ-10 также вошли издания Harvard Business Review, Клиффорда Пиковера, Салмона Хана и других авторов. Среди популярных тем — применение ИИ в бизнесе, образовании и прогнозировании экономических процессов.

Особое внимание читателей привлекают практические руководства по работе с нейросетями и анализу их влияния на различные сферы жизни.