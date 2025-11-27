В России вырос спрос на специалистов по беспилотникам

Такой резкий рост потребности связан с активным развитием производств беспилотников, расширением сфер их применения и созданием новой инфраструктуры. Наиболее востребованы сейчас эксперты по внедрению дронов в разные отрасли, инженеры и инструкторы для обучения.

Для решения кадрового вопроса реализуется федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем». С начала 2024 года в его рамках подготовку прошли 278 молодежных инженерных команд. Студенты работали над ста реальными техническими задачами от промышленных компаний.