В России вырос спрос на специалистов по беспилотникам

Опубликовано 27 ноября 2025, 20:101 мин.
В России вырос спрос на специалистов по беспилотникамОтрасли требуется более 40 тысяч сотрудников
Спрос на квалифицированные кадры в области беспилотных авиационных систем (БАС) в России за последний год увеличился почти в два раза. По данным ректора «Университета 2035» Дмитрия Кайсина, сегодня отрасль нуждается более чем в 40 тысячах специалистов.
Такой резкий рост потребности связан с активным развитием производств беспилотников, расширением сфер их применения и созданием новой инфраструктуры. Наиболее востребованы сейчас эксперты по внедрению дронов в разные отрасли, инженеры и инструкторы для обучения.
Для решения кадрового вопроса реализуется федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем». С начала 2024 года в его рамках подготовку прошли 278 молодежных инженерных команд. Студенты работали над ста реальными техническими задачами от промышленных компаний.