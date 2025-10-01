В России выросло число мошеннических звонков пенсионерам в 2,6 раза

Анализ показал, что мошенники меняют тактику. Массовые короткие звонки уступают место долгим разговорам, построенным по сложным сценариям. Средняя продолжительность одного разговора с пенсионером достигла 18,6 минуты, тогда как у людей в возрасте от 18 до 60 лет этот показатель не превышает 40 секунд. Мошенники стремятся вызвать доверие и оказывают психологическое давление, используя истории о родственниках или имитируя звонки от официальных организаций.

Каждый десятый пенсионер получает примерно десять мошеннических вызовов в месяц. Иногда количество атак достигает экстремальных масштабов. Так, жителю Краснодара в сентябре пытались позвонить более четырёх тысяч раз. Все попытки были своевременно выявлены и заблокированы системой.

Наибольшее число мошеннических звонков фиксируется в крупных городах. Москва занимает первое место с долей в 25%, далее следуют Санкт-Петербург с 7%, Краснодар с 6,5% и Екатеринбург с 4%.

В ответ на рост угроз методы защиты также развиваются. Простая блокировка номеров сменилась комплексным анализом подозрительных сценариев и прогнозной аналитикой. Кроме того, в 2025 году появилась функция «Защитник для своих», позволяющая родственникам контролировать ситуацию и получать уведомления, если пожилой человек общается с мошенниками.