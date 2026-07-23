В России вывели фиолетовую пшеницу с высоким содержанием белка и антиоксидантов

Авторы скрестили фиолетовозёрную твёрдую пшеницу Ethiopian durum и две формы полбы, которая отличается высоким содержанием белка, микроэлементов и устойчивостью к патогенам. Затем три лучших гибрида скрестили с высокоурожайным белозёрным сортом, а для отбора использовали молекулярные маркеры. За два года в теплице получили 25 линий с содержанием белка 18–22%, разными сроками созревания и уровнем антиоксидантной активности.

Как отметила научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук Елена Гордеева, цель была не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему полезные свойства полбы и устойчивость к болезням. Первые отобранные линии уже переданы селекционерам для полевых испытаний. В перспективе на их основе могут появиться новые сорта для производства цельнозерновых круп, булгура и макаронных изделий. Результаты опубликованы в «Вавиловском журнале генетики и селекции».

«Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства зерна, которые присущи полбе», — подчеркнула Елена Гордеева.