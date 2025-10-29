В России
Опубликовано 29 октября 2025, 16:19
1 мин.

В России вывели устойчивый к экстремальной погоде сорт озимой пшеницы

С высокой урожайностью
Специалисты в области селекции РУДН разработали новый сорт озимой пшеницы «Победа 80», предназначенный для выращивания в сложных климатических условиях. Этот сорт демонстрирует высокую устойчивость к заболеваниям, вредителям и сорнякам, а также подходит для производства хлебобулочных изделий в Центральном экономическом районе Нечерноземной зоны России.
В России вывели устойчивый к экстремальной погоде сорт озимой пшеницы
© Pxhere.com

Как «отмечает РИА Новости, «Победа 80» характеризуется высокой урожайностью и отличными показателями качества зерна. Посев можно проводить в конце октября, а урожайность может достигать 120 центнеров с гектара. Зерно этого сорта содержит значительное количество воды, 80% и более, отличается крупным размером и высоким содержанием белка — до 16%, и глютена — до 30%. Благодаря этим свойствам, этот сорт подходит для изготовления хлеба, макарон и других продуктов питания.

В настоящее время «Победа 80» проходит государственное сортоиспытание на территории России.

«Посевная норма "Победы 80" до четырёх миллионов всхожих семян на гектар. Этого удалось добиться за счёт сочетания высоких показателей продуктивной кустистости, сохранности растений после перезимовки, выносливости к неблагоприятному осенне-зимне-весеннему комплексу факторов и её способности к выравниванию плотности стеблестоя при его изреживании», — рассказал старший преподаватель Аграрно-технологического института Российского Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Валерий Бурлуцкий.