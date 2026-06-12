В России выяснили, что блокировка серотонина облегчает панкреатит

В опытах на грызунах уровень ферментов, амилазы и липазы, упал на 37–65%, а смертность после операций снизилась с 50–70% до 30%.

Кроме того, тиадиазин L 17 не просто глушит воспаление, а переключает иммунный ответ с разрушительного на восстановительный. Готовой схемы лечения пока нет, но открытие обещает новый подход к терапии.

«Несмотря на репутацию серотонина как "гормона счастья", в условиях воспаления поджелудочной железы он усиливает повреждение ткани. В экспериментах введение препаратов, блокирующих эти рецепторы, снижало уровень амилазы и липазы в крови грызунов на 37-65%, уменьшало отёк и гибель клеток поджелудочной железы», — сообщила пресс-служба учреждения.