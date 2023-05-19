В России выяснили, кто из преподавателей удовлетворен работой в вузе

Самая высокая удовлетворенность условиями труда наблюдается среди тех работников вуза, кто доволен содержанием своей деятельности и справедливостью отношений между коллегами и комфортом на рабочем месте, выяснили исследователи из Тюменского государственного университета. Работа социологов опубликована в журнале «Вопросы образования».

Эффективное использование человеческого капитала — необходимое условие выживания для выживания. Поэтому все больше изучается факторы, которые могут повысить результативность труда персонала — его преданности организации и его удовлетворенности работой.

Анкетирование сотрудников ТюмГУ показало, что удовлетворенность работой положительно коррелирует с производительностью и эффективностью труда сотрудников. Исследование показало, что у респондентов, довольных содержанием труда, справедливостью рабочих отношений и комфортом работы, отмечается самая высокая общая ею удовлетворенность.

Также высокие показатели у тех, кто стремится прежде всего к карьерному росту и формированию социального капитала. Наименее удовлетворены работой сотрудники, чья преобладающая мотивация — надежность и стабильность.

Топ-менеджмент университета и линейные руководители в большей степени, чем другие, удовлетворены содержанием труда, справедливостью и комфортом работы, а научно-педагогические работники и руководители научно-образовательных подразделений – карьерным ростом и материальным стимулированием.