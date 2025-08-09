В России заблокированы «сотни вредоносных сайтов», маскировавшихся под RuStore

CICADA8, основанная бывшими сотрудниками компании МТС, совместно с магазином приложений RuStore инициировала проект, направленный на защиту пользователей от мошеннических действий в Сети и предотвращение распространения поддельных сайтов и мобильных приложений, выдаваемых за официальные продукты известных брендов.

За первый месяц функционирования проекта была осуществлена блокировка нескольких сотен вредоносных ресурсов. Представители CICADA8 уточнили, что процесс блокировки осуществлялся незамедлительно после их размещения в интернете.

Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore, отметил, что данный проект предоставляет возможность расширить опыт защиты пользователей за пределами собственной платформы. Он подчеркнул, что поддельные приложения зачастую распространяются через социальные сети, неофициальные веб-сайты и форумы, что обуславливает необходимость развития навыков их идентификации.

«В неавторизованных источниках можно не распознать поддельное приложение: они чаще всего встречаются в социальных сетях, неофициальных сайтах и форумах», — отметил Морев