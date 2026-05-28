В России зафиксировали замедление инфляции, но не разворот цен

По данным Росстата, с 13 по 18 мая цены снизились на 0,02%, но с начала месяца выросли на 0,04%. Кузнецова отмечает, что зафиксированная дефляция — это не разворот ценовой динамики, а локальный недельный эпизод на фоне охлаждения спроса и сезонных факторов. Главный вклад внесла плодоовощная группа, которая подешевела в среднем на 2,2%, яйца — на 2%, однако сахар вырос на 0,7%.

В ближайшие недели возможны отдельные периоды недельной дефляции, особенно при сохранении сезонного удешевления овощей и фруктов, крепкого рубля и слабого потребительского спроса. Однако для устойчивой дефляции необходимы более серьезные условия: широкое снижение цен по большинству категорий, падение спроса, снижение издержек бизнеса и отсутствие внешних шоков. Базовый сценарий больше похож на постепенный переход от высокой инфляции к более умеренному росту цен.

Для ЦБ недельная дефляция может стать дополнительным аргументом для осторожного снижения ключевой ставки, но не поводом для резких решений.