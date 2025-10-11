В России запатентовали гибридный привод для автомобилей со сломанным мотором

Резервный привод позволяет машине проехать до 10 км. Как отметил Рулевский, модуль можно установить прямо на автомобиль в процессе эксплуатации без внесения изменений в заводскую конструкцию.

Система представляет собой гибридный привод, включающий электродвигатель, соединённый с раздаточной коробкой через гидравлическую муфту. Рулевский подчеркнул, что резервный привод отличается простотой и надёжностью.

Разработчики также использовали гидравлическую муфту вместо традиционных фрикционных сцеплений с электронным управлением. Это обеспечивает стабильную работу привода даже в экстремальных условиях. Рулевский отметил, что гидромуфта обеспечивает плавный переход между режимами работы, что сглаживает возникающие динамические нагрузки и предотвращает возможные повреждения трансмиссии.

Модуль является универсальным и может быть установлен на разные модели автомобилей. Электродвигатель активируется при остановке основного двигателя, позволяя автомобилю проехать до 10 км. Использование автомобильных аккумуляторов в качестве накопителя энергии упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание системы.

«Запатентованный нами резервный привод обладает рядом существенных преимуществ. Главное — это простота, то есть наш гибридный модуль может быть установлен на автомобиль непосредственно в режиме его эксплуатации, при этом нет необходимости изменять заводскую конструкцию машины», — подвернул эксперт.