В России запатентовали йогурт с «нанополынью»

Исследователи из Белгородского государственного университета разработали и запатентовали способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт полыни.

Для производства нового йогурта используется нормализованное коровье молоко жирностью в 1,5, 2,5 и 3,2%. Экстракт в виде добавки вносится в процессе заквашивания — 150 миллиграмм на один литр.

Гликозиды достаточно распространенной полыни — эфирные вещества с выраженным физиологическим воздействием. Они тонизируют почки, сосуды и мышцы, влияют на выделение ферментов, отвечают за окисление и синтез органических кислот, отмечает одна из разработчиков нового продукта, доцент института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ Нина Мячикова.