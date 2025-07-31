В России запатентовали новый способ простой очистки воды от патогенов

Один из современных методов очистки воды использует специальный фильтр из пористого пластика с наночастицами. В этом фильтре применяются полиэтилен, частицы серебра и меди, которые убивают микробы. Но у этого способа есть минусы: фильтр может засоряться, и его нужно часто менять или чистить. Кроме того, такое оборудование стоит дорого.

Учёные из СКФУ разработали более простой и доступный способ получения чистой воды из скважин, колодцев или рек. Для этого не нужно сложное оборудование, которое нужно часто обслуживать.

Запатентованный способ использует электродиализатор с мембраной, похожей на брезент. Под действием электричества в воде образуется вещество, которое убивает микробы. Вода также становится мягче, потому что из неё удаляются вредные соли.

После этого воду пропускают через мрамор или доломит, что делает её вкуснее. Вместо горького или солёного привкуса она становится сладковатой.

Этот метод подходит не только для полевых условий, но и для использования в небольших поселениях. Разработка может обеспечить чистой водой несколько домов, если создать специальную водопроводную сеть.

«Кроме того, вода пропускается через мраморную или доломитовую крошку, что улучшает её вкус: из горько-солёной она становится чуть сладкой. Устройство подходит не только для полевых условий, но и может быть исполнено как для индивидуального водоснабжения, так и для водоснабжения нескольких домов (улицы) путём создания локальной водопроводной сети», — рассказал профессор департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии СКФУ Николай Стоянов.