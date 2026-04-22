В России запатентовали ракету для борьбы с градом

Согласно описанию в патенте, ракета предназначена для активного воздействия на градовые облака. Попадая в нужную зону, она создаёт равномерные центры кристаллизации, на которых образуются кристаллики льда. В итоге вместо крупных градин выпадают мелкие осадки — дождь или снег.

Разработка относится к метеорологическим противоградовым ракетам. Такие устройства могут защитить сельхозугодья и населённые пункты от ущерба, который ежегодно наносят ливни с градом. Детали конструкции и сроки внедрения пока не раскрываются, но сам факт патентования говорит о готовности технологии к практическому применению.

«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно - к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — сказано в материале.