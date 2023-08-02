В России запланировали нарастить производство гражданских самолетов

В течение четырех лет входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна значительно увеличить темпы ежегодного производства пассажирских самолетов, заявил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации Андрей Богинский.

Вместо шести лайнеров МС-21 в год перед ОАК поставлена задача произвести 36 за четыре. «Суперджетов» планируется производить по 20 в год. На такой же темп планируется вывести производство Ту-214 — вместо двух лайнеров в год, рассказал специалист. Кроме того, предполагается, что разрабатываемый сейчас Ил-114 будет изготавливаться со скоростью в 12 самолетов в год.

По словам Богинского, контракты на поставку «Суперджетов», МС-21 и Ту-214 уже подписаны. Договоры по Ил-114 готовятся, уверил менеджер.

Ранее в ОАК и также входящей в «Ростех» компании «Иркут» предупредили, что к концу 2030 года из-за недостатка двигателей в эксплуатации останется всего 28 из имеющихся в наличии сейчас 150 лайнеров SSJ-100 «Суперджет».