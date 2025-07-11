В России запретили распространять информацию о продаже ответов на ЕГЭ

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Согласно сообщению, суд признал информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещённую на интернет-ресурсах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что поводом для обращения в суд стали результаты мониторинга Сети, в процессе которого были выявлены незаконные сайты, на которых предлагалось приобрести ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025.

«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещённой на интернет-сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ. <…> Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещённые на интернет-сайтах, запрещёнными к распространению на территории РФ», — сказано в сообщении.