В России запущено приложение для молодых специалистов и их проектов

Платформа уже интегрирована в работу фонда. Она позволяет пользователям совместно работать над проектами, общаться с наставниками и развивать профессиональное сообщество. Молодые специалисты могут делиться своими инициативами, получать доступ к образовательным материалам и устанавливать контакты с представителями разных отраслей.

Как отметил Шейкин, ведутся переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ о возможной интеграции элементов платформы в федеральный домен «Образование». Это позволит органам власти размещать на платформе реальные задачи для молодежи. Таким образом, государство сможет получать новые идеи и решения от молодых лидеров.

Приложение создано российскими IT-специалистами и будет развиваться в партнерстве с государственными и общественными институтами.