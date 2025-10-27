В России
Опубликовано 27 октября 2025, 23:17
1 мин.

В России запущено приложение для молодых специалистов и их проектов

Платформа поможет развивать инновационные решения
В России появилось мобильное приложение, предназначенное для молодых профессионалов и их проектов. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин на пленарном заседании, посвященном десятилетию Фонда «Будущие лидеры».
Платформа уже интегрирована в работу фонда. Она позволяет пользователям совместно работать над проектами, общаться с наставниками и развивать профессиональное сообщество. Молодые специалисты могут делиться своими инициативами, получать доступ к образовательным материалам и устанавливать контакты с представителями разных отраслей.

Как отметил Шейкин, ведутся переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ о возможной интеграции элементов платформы в федеральный домен «Образование». Это позволит органам власти размещать на платформе реальные задачи для молодежи. Таким образом, государство сможет получать новые идеи и решения от молодых лидеров.

Приложение создано российскими IT-специалистами и будет развиваться в партнерстве с государственными и общественными институтами.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
