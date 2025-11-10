В России запустили бесплатный детектор дипфейков от Wildberries

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ отметили, что сервис анализирует загруженные изображения и за несколько секунд определяет, были ли они сгенерированы ИИ. Точность распознавания достигает 95%. Разработка может применяться для проверки иллюстраций в новостях, фотографий и в товарных отзывах.

После завершения тестового периода разработчики планируют устранить выявленные недостатки и определить дальнейшие направления развития продукта. В перспективе функционал детектора расширят для анализа аудиозаписей, видеофайлов и текстовых материалов.

В компании отметили растущую важность инструментов верификации контента в условиях стирания границ между реальными и искусственно созданными медиафайлами. Сервис уже доступен для использования в бета-режиме.