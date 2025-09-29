В России запустили конкурс на создание центров робототехники

Участниками могут стать отечественные компании, работающие на рынке не менее трех лет со штатом от 20 сотрудников. Организации должны подтвердить свой опыт в создании робототехнических решений и наличие необходимой материально-технической базы, отметили в пресс-службе вуза.

Для участия требуется предоставить программу работы будущего центра на трехлетний период. В документе должны быть указаны план мероприятий, финансовое обоснование, описание разрабатываемых технологий и перечень привлекаемых партнеров.

Победители конкурса получат финансирование на разработку и коммерциализацию решений, внедрение роботизированных комплексов на предприятиях, а также на подготовку специалистов для отрасли. Согласно федеральному проекту, до 2030 года планируется создать 30 таких центров по всей стране, которые войдут в единую сеть.