В России запустили крупнейший роботизированный завод модулей домостроения

Новое производство будет выпускать готовые блоки для жилых домов, школ, детских садов и офисных зданий. Около 90% работ по изготовлению элементов зданий выполняется непосредственно в заводских условиях.

Использование модульной технологии позволяет вдвое повысить производительность труда и сократить объем неквалифицированных операций. Кроме того, такой подход уменьшает количество транспорта на стройплощадках, снижает уровень шума и ускоряет процесс возведения объектов, отметил Сергей Собянин.

На предприятии применяются современные российские разработки, что обеспечивает высокое качество продукции. Как отметил Сергей Амбарцумян, генеральный директор группы компаний «МонАрх», успешный опыт Москвы в модульном строительстве планируется распространить и на другие регионы страны.