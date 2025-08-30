В России
Опубликовано 30 августа 2025, 03:15
1 мин.

В России запустили проект «Хранители леса» по защите первозданных лесов

Для защиты растений и животных этих территорий
Фонд «Природа и люди» и компания «Лемана ПРО» запустили проект «Хранители леса». Цель проекта является защита нетронутых первозданных леса России — флору и фауну этих мест. В рамках проекта будут изучать леса в Архангельской области, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ставропольском крае.
Одна из задач проекта — найти самые ценные участки леса и узнать, какие редкие растения и животные там обитают. После анализа данных эксперты создадут новую карту этих лесов. На ней будут показаны их границы, и учёные объяснят, почему эти леса нужно охранять.

Информацию передадут властям и компаниям, которые занимаются лесозаготовками. Они будут использовать эти данные, чтобы сохранить леса.

Согласно РИА Новости, особое внимание уделят местам, где живут северные олени. В Архангельской области и Карелии будут следить за их средой обитания. Завершат эту работу к концу ноября.

«Фонд "Природа и люди" и компания "Лемана ПРО" начали масштабный проект "Хранители леса", направленный на защиту первозданных лесов России и обитающих в них редких видов растений и животных. В течение года эксперты проведут обследования малонарушенных лесных территорий (МЛТ) в Архангельской области, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ставропольском крае, где сохранились уникальные первозданные леса», - сказано в сообщении пресс-службы фонда.