В России запустили проект по созданию цифровых моделей древнерусских городищ

По словам Макарова, ключевую роль в решении этой задачи будут играть институтские центры коллективного пользования. Макаров подчеркнул, что в работе учёных Института археологии РАН существуют огромные пробелы. Например, существует множество важных исторических памятников, которые требуют создания цифровых моделей. Для достижения этой цели необходимы центры коллективного пользования, включая те, что уже функционируют в институте.

Кроме того, исследователи из Института археологии РАН активно сотрудничают с Курчатовским институтом в изучении структуры, состава и других характеристик древних материалов. Многие из этих междисциплинарных исследований также проводятся в лабораториях, расположенных на территории самого Института археологии РАН.

