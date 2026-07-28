В России запустили производство 10 препаратов для лечения онкологии и эпилепсии

Производство новых препаратов ведётся в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Среди них — лекарства для терапии различных видов рака, а также для лечения тяжёлых хронических заболеваний. Ранее эти препараты либо полностью ввозились из-за рубежа, либо не производились в России в нужных объёмах.

По данным аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой, запуск собственного производства позволит обеспечить доступность жизненно важных лекарств для системы здравоохранения по более низким ценам. Это также снизит риски сбоев в поставках и укрепит лекарственную безопасность страны в условиях санкций.

«По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России», — отмечено в сообщении.