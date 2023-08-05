В России запустили производство новых дронов-камикадзе «Гастелло»

В России начали изготавливать дрон-камикадзе «Гастелло». Новый дрон создан соответственно пожеланиям участников специальной военной операции и работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица).

Оператор, управляющий беспилотником, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Коптер будет иметь возможность полета ночью и в темное время суток.

В компании-производителе заявляют, что собирающиеся на новой конвейерной линии дроны на 30% состоят из комплектующих российского производства — в частности, карбоновых рам и корпусов. В ближайшее время их доля будет доведено до 95%. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц.

Название FPV-дрон получил в честь советского летчика Николая Гастелло, во время Второй мировой войны протаранившего колонну немецкой бронетехники своим подбитым бомбардировщиком.