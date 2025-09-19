В России запустили серийное производство новых зарядных станций

Новые станции разработаны с учетом городских условий, где часто ограничена выделенная мощность. Среднее время зарядки электромобиля на этих устройствах составляет около двух часов, что позволяет эффективно обслуживать пользователей в плотной городской среде.

В пре6сс-службе компании отметили высокую степень локализации новых моделей. Станции внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Ранее стало известно, что отечественный электромобиль «Атом» оснастят системой, способной предотвращать до 80% аварий, происходящих по вине водителя. Об этом сообщили представители компании-разработчика на форуме Kazan Digital Week.