В России запустили второй этап испытаний двигателя ПД-35

Основное внимание на текущем этапе уделяется испытаниям деталей компрессоров и турбин, изготовленных из новейших отечественных материалов. Эти технологии станут основой для создания целого семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработкой занимается «ОДК-Авиадвигатель», а изготовлением — «ОДК — Пермские моторы».

Двигатель ПД-35 разрабатывается как базовый образец для перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с диапазоном тяги от 24 до 38 тонн. Программа по созданию ПД-35 стартовала в 2017 году.