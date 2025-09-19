В России запустили второй этап испытаний двигателя ПД-35

Опубликовано 19 сентября 2025, 21:531 мин.
В России запустили второй этап испытаний двигателя ПД-35Испытываются отечественные детали компрессоров и турбин
В России продолжается испытание перспективного авиационного двигателя ПД-35. Демонстратор технологий проходит второй этап испытаний на крупнейшем в стране открытом стенде. На текущий момент выполнено более 50 запусков, при которых была достигнута тяга свыше 35 тонн во взлетный режиме.
Основное внимание на текущем этапе уделяется испытаниям деталей компрессоров и турбин, изготовленных из новейших отечественных материалов. Эти технологии станут основой для создания целого семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработкой занимается «ОДК-Авиадвигатель», а изготовлением — «ОДК — Пермские моторы».
Двигатель ПД-35 разрабатывается как базовый образец для перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с диапазоном тяги от 24 до 38 тонн. Программа по созданию ПД-35 стартовала в 2017 году.