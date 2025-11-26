В России заработает оплата часами на любых терминалах с картой Мир

Система позволяет проводить платежи даже при отсутствии подключения к интернету и когда телефона нет рядом. Пользователи смогут добавлять несколько карт «Мир» одновременно, настраивать их отображение в приложении и получать вибросигнал об успешной операции.

Безопасность транзакций обеспечивается технологией токенизации, при которой реальные реквизиты карты не передаются торговой точке. После добавления карт можно настроить быстрый запуск функции оплаты.

Приложение предназначено для Android-смартфонов и совместимых с ними смарт-часов. Финтех-стартап FlipUP обеспечивает бесконтактные платежи по всей стране.