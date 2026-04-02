В России заработали 10 частных космических компаний с 10 тысячами сотрудников

По словам Баканова, с февраля 2025 года по март 2026 Россия вывела на орбиту более 130 спутников, и в этом году их число планируют нарастить, пишут «Известия». Баканов подчеркнул, что развитие космической отрасли важно не только с технологической точки зрения, но и для социально-экономического роста регионов. Он напомнил, что на предприятиях работают Герои России, Герои труда и участники специальной военной операции.

Глава «Роскосмоса» отметил, что частные компании становятся неотъемлемой частью отрасли. В ближайших планах — увеличение числа запусков спутников и дальнейшее расширение участия негосударственных структур в космической деятельности. Это позволит укрепить технологический суверенитет и создать новые рабочие места.

«Космическая отрасль сегодня — это более 110 предприятий в 30 регионах России и 165 тыс. сотрудников. И что очень важно, это уже более 10 частных предприятий, в которых трудоустроены более 10 тыс. человек», — заявил Баканов.