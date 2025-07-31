В российский мессенджер MAX добавили поддержку платежей, сканирования документов и QR-коды без «облака»

Главная особенность технологии — полная автономность. Все данные обрабатываются непосредственно на устройстве пользователя, без отправки в облачные сервисы. Это снижает риск утечки информации. Модуль работает даже при плохом освещении, распознаёт рукописный текст и частично повреждённые QR-коды.

Банки, маркетплейсы и другие сервисы смогут интегрировать эту функцию в свои мини-приложения внутри MAX. Это позволит пользователям, например, оплачивать покупки, бронировать билеты или проверять документы, не выходя из мессенджера.

Разработчики использовали сверхлёгкие нейросети, которые работают на 40% быстрее стандартных решений и не требуют мощного оборудования. Система также умеет сравнивать лицо пользователя с фотографией в паспорте, но без сохранения биометрических данных.

Технология Smart Engines уже включена в реестр российского ПО.