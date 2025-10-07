В российское сельское хозяйство полимеры начнут внедрять в 2026 году

По её словам, первые испытания показали увеличение урожайности кукурузы и подсолнечника.

«Мы уже провели первый эксперимент на поле. Весной мы хотим повторить на большом уже участке — нескольких гектарах. И думаю, в следующем году уже начнём это всё внедрять в сельское хозяйство, потому что это быстрее, чем в медицину или в космос. Мы хотим стать такой площадкой малотоннажной химии полимерных материалов для сельского хозяйства. Это очень важно для нашего региона, потому что основной вклад в ВРП — это доходы от сельхозпроизводства, и, мы с помощью наших технологий сможем снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду, уменьшить количество микропластика и повысить урожайность. Это будет очень хороший вклад в развитие нашего региона, и мы постараемся уже со следующего года несколько новых продуктов внедрить», — рассказала специалист.