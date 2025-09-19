В Россию вернулся спутник Бион-М с мышами и мухами на борту

Спутник Бион-М № 2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур на ракете Союз-2.1б. Первоначально его планировалось вывести на орбиту высотой 800 км, но вместо этого он был отправлен на высокоширотную орбиту на высоте 370-380 км для изучения воздействия повышенной радиации и сложных условий на живые организмы. В рамках миссии проводились эксперименты с мышами, плодовыми мухами, стволовыми клетками, растениями, водорослями и микроорганизмами, а также с имитацией метеорита.

В ходе эксперимента три мыши находились в 25 отсеках с различными системами кормления, и специалисты Института медико-биологических проблем отметили их комфортные условия. Эксперимент с плодовыми мухами был направлен на оценку биологических рисков, связанных с новой орбитой.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что результаты миссии будут способствовать повышению безопасности полярных орбит для будущих пилотируемых полётов. Предыдущие эксперименты с животными, включая собак, обезьян и других организмов, сыграли ключевую роль в освоении космоса.

Полёт Бион-М № 2" стал первым автоматическим полётом с участием живых организмов продолжительностью 30 дней.