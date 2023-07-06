В «Ростехе» рассказали о свойствах нового штурмового бронежилета

Разработанный заводом «Октава» входящего в «Ростех» холдинга «РТ-Капитал» бронежилет повышенного класса защиты «Оберег» выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений.

В линейку «Оберег» входят две модификации: класса защиты Бр4 с металлической плитой и Бр5 — с керамической. Такая пластина с баллистическим пакетом спасает не только от стандартного автоматного выстрела, но и от бронебойных патронов, а также специального снайперского боеприпаса НАТО .338 Lapua Magnum.

Созданный для Росгвардии «Оберег» изготавливается из качественной непромокаемой ткани. Все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов, помещенные во влагозащитные чехлы. Амуниция защищает и при температурах от – 40 °C до 40 °C.

Бронежилет оснащен дополнительной защитой плечей, шеи и паха. Кроме того, в снаряжении предусмотрен пятиточечник, а также подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Несмотря на массу почти в 11,7 килограмм, вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность.

«Оберег», который уже прошел проверку боем в зоне специальной военной операции. Мощности тульского завода позволяют выпускать до двух тысяч бронежилетов в месяц, заявил заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.