В «Ростехе» рассказали о свойствах «преемницы» снайперской винтовки Драгунова

Поступающая на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит в армии так же долго, заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

СВЧ стала результатом постоянных работ по улучшению СВД специалистами входящего в госкорпорацию концерна «Калашников», отмечает топ-менеджер. Она вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий, подчеркивает он.

За счет использования современных материалов, сообщает Оздоев, у СВЧ меньший по сравнению с СВД вес — 4,6 килограмма — и относительно малые габариты: ее максимальная длина — 115 сантиметров. Это позволяет использовать снайперскую винтовку в ближнем бою и повысить мобильность бойца. СВЧ имеет телескопический приклад, возможность установки любого навесного оборудования.

В качестве патрона для СВЧ можно использовать как стандартный для винтовки Драгунова — 7,62 на 54 миллиметра — так и использующийся НАТО 7,62 на 51 миллиметра. При этом кучность стрельбы в новой разработке удалось увеличить почти на 30%. Винтовка нового поколения с магазином на десять патронов должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Флажок включения предохранителя на СВЧ теперь двусторонний — им удобно управлять как правой рукой, так и левой. При работе с СВД для работы с ним требовалось отрывать руку от рукояти, подчеркивает Оздоев.

СВЧ была принята на вооружение весной 2023 года и уже поставляется серийно в российскую армию. Потребность в новой винтовке высокая, отметил управленец.