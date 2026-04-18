В Ростове робота научили понимать жесты с помощью российского ПО

Камера фиксирует картинку, датчик измеряет расстояние до объектов. Вместе они компенсируют недостатки друг друга (например, плохое освещение). Нейросеть анализирует движения и преобразует их в вектор признаков — дескриптор. Затем контроллер робота выполняет заложенную команду: взять деталь, переместить, покрасить и т.д.

Систему уже обучили на 10 жестовых командах. Она подходит для погрузки, сборки, окраски, лазерной обработки, маркировки. В перспективе это позволит заменить импортные аналоги на российских производствах.

«Учёные ДГТУ научили робота понимать жесты. Разработка выполнена совместно с МГТУ "Станкин" в рамках гранта Российского научного фонда. Теперь отечественные промышленные манипуляторы смогут распознавать команды оператора так же, как зарубежные аналоги, но без использования импортных решений», — сказано в сообщении пресс-службы ВУЗа.