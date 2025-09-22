В РТУ МИРЭА открыли лабораторию для отработки защиты от кибератак

Лаборатория оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим создавать реалистичные сценарии кибератак. Учащиеся получат доступ к уникальным образовательным программам, смогут участвовать в семинарах, мастер-классах и хакатонах.

По словам представителей университета, это важный шаг в укреплении партнерства между образованием и индустрией. Лаборатория также станет площадкой для разработки образовательных стандартов и методических материалов для других вузов.