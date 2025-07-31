В РУДН разработали цифровых аватаров преподавателей

Система анализирует короткое видео с голосом преподавателя, после чего может создавать новые лекции, сохраняя индивидуальные особенности — манеру речи, мимику и стиль изложения. Как отметил ректор РУДН Олег Ястребов, технология не заменяет педагогов, но упрощает процесс подготовки материалов.

Для работы с аватаром достаточно загрузить исходное видео и текст для озвучки. Нейросеть формирует готовую лекцию, которая выглядит как записанная преподавателем вживую. Разработка уже поддерживает русский, английский и несколько других языков.

По словам представителей университета, технология может быть полезна для онлайн-образования, позволяя педагогам экономить время на записи стандартных лекций.