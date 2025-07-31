В России
Опубликовано 31 июля 2025, 21:09
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В РУДН разработали цифровых аватаров преподавателей

Технология автоматически создает видеолекции
В Российском университете дружбы народов (РУДН) представили технологию цифровых аватаров, способных генерировать видеолекции. Разработка создана сотрудниками и студентами факультета искусственного интеллекта вуза.
В РУДН разработали цифровых аватаров преподавателей

© Ferra.ru

Система анализирует короткое видео с голосом преподавателя, после чего может создавать новые лекции, сохраняя индивидуальные особенности — манеру речи, мимику и стиль изложения. Как отметил ректор РУДН Олег Ястребов, технология не заменяет педагогов, но упрощает процесс подготовки материалов.

Для работы с аватаром достаточно загрузить исходное видео и текст для озвучки. Нейросеть формирует готовую лекцию, которая выглядит как записанная преподавателем вживую. Разработка уже поддерживает русский, английский и несколько других языков.

По словам представителей университета, технология может быть полезна для онлайн-образования, позволяя педагогам экономить время на записи стандартных лекций.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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