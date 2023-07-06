В РЖД определились, где запустят первые полностью российские «Ласточки»

Первые полностью российские «Ласточки» планируется запустить на Урале возле Екатеринбурга, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Топ-менеджер объясняет решение близостью завода-производителя «Уральские локомотивы». Он всегда может вылечить «детские болезни» либо помочь с эксплуатацией, считает Пегов.

Первый состав «Ласточки» уже построен. Впервые ее покажут широкой общественности на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2023 года. Планируется продемонстрировать на стенде «Синара — Транспортные машины» обновленную маску и общий концепт нового состава.