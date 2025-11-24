В Самаре разработали рекомендации по этике ИИ в образовании

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:221 мин.
В Самаре разработали рекомендации по этике ИИ в образованииУченые предложили правовые нормы для использования технологий
Специалисты Самарского университета разработали рекомендации по созданию этических и правовых стандартов для применения искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной сфере. Исследование опубликовано в журнале Springer Nature.
По мнению ученых, технологии ИИ способны персонализировать обучение, автоматизировать проверку заданий и обеспечить круглосуточный доступ к знаниям. Однако использование таких систем связано со сбором чувствительных данных учащихся, включая успеваемость, поведенческие модели и личную информацию.
Исследователи проанализировали потенциальные риски, включая нарушения конфиденциальности, возможности дискриминации и неравенство доступа к образовательным ресурсам. Ключевой рекомендацией стало предложение о разработке федерального закона, устанавливающего четкие рамки применения ИИ в образовании.
Также ученые рекомендуют создание кодексов этики для учебных заведений и организацию обучения ответственному использованию технологий.