В Самаре разработали рекомендации по этике ИИ в образовании

По мнению ученых, технологии ИИ способны персонализировать обучение, автоматизировать проверку заданий и обеспечить круглосуточный доступ к знаниям. Однако использование таких систем связано со сбором чувствительных данных учащихся, включая успеваемость, поведенческие модели и личную информацию.

Исследователи проанализировали потенциальные риски, включая нарушения конфиденциальности, возможности дискриминации и неравенство доступа к образовательным ресурсам. Ключевой рекомендацией стало предложение о разработке федерального закона, устанавливающего четкие рамки применения ИИ в образовании.

Также ученые рекомендуют создание кодексов этики для учебных заведений и организацию обучения ответственному использованию технологий.